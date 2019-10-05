Мушег Абовян посмертно награжден медалью «За боевую службу»

4 октября президент Армении Армен Саркисян подписал указ о награждении старшего сержанта Мушега Абовяна (посмертно) медалью «За боевую службу».

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента Армении, в указе говорится:

«Принимая за основаниеходатайство премьер-министра и в соответствии со статьей 136 Конституции РА, а также ч.1 ст. 5.3 Закона «О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения»:

за самоотверженность при исполнении служебных обязанностей посмертно наградить медалью «За боевую службу» военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Республики АрменияМушегаЖирайровича Абовяна».

Контрактник МушегЖирайрович Абовян погиб 3 октября в Тавушев результате обстрела со стороны противника.