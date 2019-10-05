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Мушег Абовян посмертно награжден медалью «За боевую службу»

Мушег Абовян посмертно награжден медалью «За боевую службу»

4 октября президент Армении Армен Саркисян подписал указ о награждении старшего сержанта Мушега Абовяна (посмертно)  медалью «За боевую службу».

Как  передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента Армении, в указе говорится: 

«Принимая за основаниеходатайство  премьер-министра и в соответствии со статьей 136 Конституции РА, а также  ч.1 ст. 5.3 Закона «О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения»:

за самоотверженность при исполнении служебных обязанностей посмертно наградить медалью «За боевую службу» военнослужащего N-ской  воинской части Министерства обороны Республики АрменияМушегаЖирайровича Абовяна».

 

Контрактник  МушегЖирайрович  Абовян погиб  3 октября в Тавушев результате обстрела со стороны противника.




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