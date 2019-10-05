В Степанакерте школьник выпустил имеющуюся у него сигнальную ракету

В Степанакерте школьник – ученик основной школы №10 им. Ав.Исаакяна (Степанакерт, ул.Старовойтовой, 1/3) А.А. (2005 г/р), прямо в школе, на уроке химии выпустил имеющуюся у него сигнальную ракету.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба полиции Республики Арцах.

Инцидент произошел 4 октября примерно в 09:10 часов.

Назначена экспертиза.

С целью выяснения обстоятельства происшествия Степанакертское городское управление полиции Арцаха проводит проверки.