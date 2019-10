Гейдар Алиев был за переговоры в трехстороннем формате — расшифровка Комитета Ай Дата Америки

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) опубликовал конфиденциальный документ Белого дома, в котором подробно описывается разговор на встрече президента США Билла Клинтона и президента Азербайджана Гейдара Алиева в Овальном кабинете 1 августа 1997 года.

Как передает Арменпресс, в опубликованном Национальным комитетом Америки вTwitter документе и записи содержатся интересные подробности о том, что Гейдар Алиев был не против участия Арцаха как стороны переговоров под эгидой ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Алиев, в частности, сказал: «Для прямых переговоров в процессе Минской группыпредставленыАзербайджан, Армения и Нагорный Карабах. Мы продолжим это ... »

Кроме того, в стенограмме беседы президентов в документе также видно, как Гейдар Алиев упоминает, что Азербайджан «больше всего доверяет Соединенным Штатам» и по его убеждению — «Соединенные Штаты могут сыграть важную роль в нагорно-карабахском вопросе».

Со своей стороны Билл Клинтон отметил, что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к сопредседательству Минской группы.

This CONFIDENTIAL White House “Memorandum of Conversation,” about the August 1, 1997 Oval Office meeting between #Azerbaijan’s President Heydar Aliyev and US President Bill Clinton, is revealing on many fronts, including the elder Aliyev’s clumsy attempt at Soviet-style flattery. pic.twitter.com/KOUh9uwJv7