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Гейдар Алиев был за переговоры в трехстороннем формате — расшифровка Комитета Ай Дата Америки

Гейдар Алиев был за переговоры в трехстороннем формате — расшифровка Комитета Ай Дата Америки

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) опубликовал  конфиденциальный документ Белого дома, в котором подробно описывается разговор на встрече президента США Билла Клинтона и президента Азербайджана Гейдара Алиева в Овальном кабинете 1 августа 1997 года.

Как  передает Арменпресс, в опубликованном Национальным комитетом Америки вTwitter документе и записи содержатся интересные подробности о том, что Гейдар Алиев  был не  против  участия  Арцаха как стороны  переговоров под эгидой ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. 

Алиев, в частности, сказал: «Для прямых переговоров в процессе Минской группыпредставленыАзербайджан, Армения и Нагорный Карабах. Мы продолжим это ... »

Кроме  того, в  стенограмме беседы президентов в документе также видно, как Гейдар Алиев упоминает, что Азербайджан «больше всего доверяет Соединенным Штатам» и по его убеждению — «Соединенные Штаты могут сыграть важную роль в нагорно-карабахском вопросе».

Со своей стороны Билл Клинтон отметил, что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к сопредседательству Минской группы.




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