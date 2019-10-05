В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Более 360 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 800 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 187 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 365 человек (женщин – 110, детей – 186), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 822 человек (женщин – 247, детей – 419)", - говорится в бюллетене.

Согласно сообщению, в места постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец.