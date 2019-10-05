От вашей ответственной работы зависит, какой будет завтрашняя Армения— послание Пашиняна

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня учителя.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:



“Дорогие учителя!



Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя.



Ваша роль в передаче знаний и воспитании поколений неоценима, так как в новой Армении важно развитие знаний, навыков и способностей.



В новой Армении учитель и школа должны не только поставить перед собой задачу передачи информации ребенку, но и подготовить следующее поколение к взлету - достижению гораздо более высоких целей и результатов, созданию процветающего будущего для завтрашней Армении. Это означает, что именно от вас и вашей ответственной работы зависит то, какой будет завтрашняя Армения.



С 1 сентября зарплата 38 тысяч учителей в республике увеличилась на 10%. Этот процесс будет непрерывным, так как правительство должно держать сферу образования и задачу постоянного улучшения качества образования в центре своего внимания.



Уважаемые учителя!



Еще раз поздравляю вас с Днем учителя, желаю вам крепкого здоровья, счастья и многочисленных успехов в работе”.