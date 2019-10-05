В Ереване в ближайшие дни ожидается погода без осадков
На территории Армении днем 5-го октября и 6-10октября ожидается погода без осадков.
Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с.
Температура воздуха существенно не изменится.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 5-го, 6-10октября ожидается погода без осадков.
11:02, 29.08.2019
Амбициозная, но и реалистичная внешняя политика
10:55, 29.08.2019
Новое и важное в формате встречи послов
- 16:02 На курортах Египта туристам запретят кормить рыб
- 14:59 Мушег Абовян посмертно награжден медалью «За боевую службу»
- 14:44 В Степанакерте школьник выпустил имеющуюся у него сигнальную ракету
- 14:35 Гейдар Алиев был за переговоры в трехстороннем формате — расшифровка Комитета Ай Дата Америки
- 14:21 В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
- 14:07 От вашей ответственной работы зависит, какой будет завтрашняя Армения— послание Пашиняна
- 13:47 В Ереване в ближайшие дни ожидается погода без осадков
- 13:38 Джокович — в финале турнира в Токио
- 13:10 От роботов до БПЛА — армянские студенты удивят гостей WCIT 2019 своими новациями
- 12:58 Адвокаты Роберта Кочаряна представят Анне Данибекян ходатайство о самоотводе
- 12:57 Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Таджикистана Эмомали Рахмону
- 12:44 Глава малазийской провинции Пхенанг Чжоу Кон Йау примет участие в конгрессе WCIT 2019 в Ереване
- 12:28 Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня учителя
- 12:24 Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65
- 11:45 Араик Арутюнян поздравил учителей с профессиональным праздником
- 11:24 Европейские индексы - 04-10-19
- 11:23 Американские индексы выросли - 04-10-19
- 11:21 Цены на цветные металлы - 04-10-19
- 11:20 Цены на драгоценные металлы снизились - 04-10-19
- 11:19 Цены на нефть выросли - 04-10-19
- 11:10 Где тридцать два – там и тридцать три: так Пашинян вошел в класс классного руководителя Марданян
- 11:09 Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня учителя
- 04.10-21:51 Никол Пашинян и Анна Акопян присутствовали на постановке по мотивам книги “Обратная сторона Земли”
- 04.10-21:40 В отношении Люка Бессона возобновили дело об изнасиловании
- 04.10-21:22 Пашинян присутствовал на спектакле по мотивам его книги «Обратная сторона Земли»
17:00, 28.09.2019
Просмотрели 1097 раз Никол Пашинян поздравил Николая Рыжкова с 90-летним юбилеем
16:22, 28.09.2019
Просмотрели 1036 раз Армен Саркисян направил поздравительное послание Николаю Рыжкову по случаю 90- летия
11:01, 29.09.2019
Просмотрели 877 раз В 19 общинах Армении начались выборы ОМС
13:03, 01.10.2019
Просмотрели 871 раз Владимир Путин прибыл в Армению
15:51, 28.09.2019
Просмотрели 868 раз Армен Саркисян направил поздравительное послание Артуру Чилингарову по случаю его 80-летия