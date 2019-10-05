В Ереване в ближайшие дни ожидается погода без осадков

На территории Армении днем 5-го октября и 6-10октября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 5-го, 6-10октября ожидается погода без осадков.