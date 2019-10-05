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Джокович — в финале турнира в Токио

Джокович — в финале турнира в Токио

Первая ракетка мира серб НовакДжокович сыграет в финале турнира, проходящего в Токио (Япония).

Как  передает Арменпресс, в 1/2 финала Джокович одержал победу в двух сетах над представителем Бельгии Давидом Гоффеном, занимающим 15-е место в рейтинге ATP.

Встреча теннисистов, продолжительность которой составила 1 час 31 минуту, завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Соперником Джоковича в финале будет австралиец Джон Миллман, обыгравший в полуфинале американца РейллиОпелку.




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