Джокович — в финале турнира в Токио
13:38, 5 Октябрь, 2019
Первая ракетка мира серб НовакДжокович сыграет в финале турнира, проходящего в Токио (Япония).
Как передает Арменпресс, в 1/2 финала Джокович одержал победу в двух сетах над представителем Бельгии Давидом Гоффеном, занимающим 15-е место в рейтинге ATP.
Встреча теннисистов, продолжительность которой составила 1 час 31 минуту, завершилась со счетом 6:3, 6:4.
Соперником Джоковича в финале будет австралиец Джон Миллман, обыгравший в полуфинале американца РейллиОпелку.