Адвокаты Роберта Кочаряна представят Анне Данибекян ходатайство о самоотводе

Поинициативе судьи Анны Данибекян 7 октября в 13:00 суд общей юрисдикции Еревана (резиденция в административном округе Шенгавит) проведет очередное слушание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других. Во время заседания команда адвоката Роберта Кочаряна собирается подать судье Анне Данибекянходатайство о самоотводе.

Как передает Арменпресс, о своем намерении подать ходатайство об отзыве на предыдущем заседании суда заявил адвокат АйкАлумян, объяснив это поведением судьи в отношении Кочаряна.