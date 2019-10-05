Время в Ереване: 11:07:36,   5 Октябрь

Адвокаты Роберта Кочаряна представят Анне Данибекян ходатайство о самоотводе

Адвокаты Роберта Кочаряна представят Анне Данибекян ходатайство о самоотводе

Поинициативе судьи Анны Данибекян 7 октября в 13:00 суд общей юрисдикции Еревана (резиденция в  административном округе Шенгавит) проведет очередное слушание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других. Во время заседания команда адвоката Роберта Кочаряна собирается подать судье Анне Данибекянходатайство о самоотводе.

Как  передает Арменпресс, о своем намерении подать ходатайство об отзыве на предыдущем заседании суда заявил адвокат АйкАлумян, объяснив это поведением судьи в отношении Кочаряна.




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации