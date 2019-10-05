Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Таджикистана Эмомали Рахмону

5 октября президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону по случаю дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Армен Саркисян выразил уверенность, что традиционно дружественные отношения между Арменией и Таджикистаном будут способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Саргсян пожелал Эмомали Рахмонукрепкого здоровья, а дружественному народу Таджикистана — мира и процветания.