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Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Таджикистана Эмомали Рахмону

Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Таджикистана Эмомали Рахмону

5 октября президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону по случаю дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,  Армен Саркисян выразил уверенность, что традиционно дружественные отношения между Арменией и Таджикистаном будут способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Саргсян пожелал Эмомали Рахмонукрепкого здоровья, а дружественному народу Таджикистана — мира и процветания.




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