5 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня учителя.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Дорогие учителя!

От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!

Вы осуществляете важную и ответственную миссию - даете знание и воспитываете подрастающее поколение, пользуясь уважением и любовью нашего народа.

На протяжении всех школьных лет вы находитесь рядом с вашими учениками, учите их не только читать и писать, но и различать правильное от ложного, даете им вместе со знаниями незабываемые уроки жизни, которые сопровождают их в течение всех последующих лет.

Дорогие учителя!

Мы всегда помним вас, ваши добрые советы и наставления, ваше заботливое и сердобольное отношение, теплоту вашей щедрой души, с которой вы делились с нами - вашими бесчисленными воспитанниками. Мы помним и благодарны вам. Будьте всегда здоровы, веселы и счастливы. И пусть семена, посеянные вами на полях науки, взойдут и дадут богатый урожай во имя развития и усиления нашей родины.

Вновь поздравляю вас, дорогие учителя, и желаю мира, крепкого здоровья, успехов и всех благ вам и всем вашим родным и близким!»