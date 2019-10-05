Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65

Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.

Ранее директор Иракской обсерватории по правам человека Мустафа Саадун сообщил РИА Новости, что число погибших в ходе демонстраций в Ираке достигло 50 человек, раненых — 1936.

Протесты начались во вторник в Багдаде, к среде они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Власти полностью отключали со среды по пятницу доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительство и демонстрантов в Ираке к диалогу.