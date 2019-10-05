Араик Арутюнян поздравил учителей с профессиональным праздником

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю Дня учителя.

Как передает Арменпресс, в сообщении говорится:

«Дорогие учителя,

поздравляю вас по случаю профессионального праздника - Дня учителя.

Вы – радетели трудной и ответственной миссии, и этот прекрасный праздник - лучшийповод посвятить вам слова признательности, благодарности и наилучших пожеланий.

Вваших руках - важная миссия воспитания достойного и полноправного гражданина.Учитель - это человек, который учит не отчаиваться и не сдаваться перед трудностями, строить мечту иидти за ней, верить и выигрывать.

Я уверен, что вы с особой любовью и преданностью выполняете ответственную задачу воспитания поколений. Знания, которые вы даете своим воспитанникам – это камень, заложенный в фундамент формирования и развития каждой личности.

Еще раз поздравляя вас с профессиональным праздником, я хотел бы поблагодарить вас за вашу работу, пожелать вам новых успехов и новых достижений в вашей важной работе».