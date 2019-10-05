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Араик Арутюнян поздравил учителей с профессиональным праздником

Араик Арутюнян поздравил учителей с профессиональным праздником

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю Дня учителя. 

Как  передает Арменпресс, в сообщении говорится:

«Дорогие учителя,

поздравляю вас по случаю   профессионального праздника  -  Дня учителя.

Вы – радетели  трудной и ответственной миссии, и этот прекрасный праздник - лучшийповод  посвятить вам  слова признательности, благодарности и наилучших пожеланий.

Вваших руках - важная миссия воспитания достойного и полноправного  гражданина.Учитель - это человек, который учит не отчаиваться и не сдаваться перед   трудностями, строить мечту иидти за ней, верить и выигрывать.

Я уверен, что вы с  особой любовью и преданностью выполняете ответственную задачу воспитания поколений. Знания, которые  вы даете своим воспитанникам – это  камень, заложенный  в  фундамент   формирования и развития каждой  личности.

Еще раз поздравляя вас с профессиональным праздником, я хотел бы поблагодарить вас за вашу работу, пожелать  вам новых успехов и  новых достижений в вашей важной работе».

 

 

 

 

 

 

 




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