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Европейские индексы - 04-10-19

Европейские индексы - 04-10-19

МОСКВА, 5 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.73% и составил 12012.81 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.91% и составил 5488.32 пункта, британский FTSE вырос на 1.10% и составил 7155.38 пункта, а российский RTSI вырос на 0.36% и составил 1311.65 пункта.




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