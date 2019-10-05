Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня учителя

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании говорится:

«Дорогие учителя,



сегодня ваш праздник— День учителя, в связи с чем я выражаю свои теплые поздравления и искренние пожелания.

Один из моих учителей любил повторять, что хороштолько тот учитель, в котором еще не умер ученик. Я уверен, что многие из вас любят это высказывание. Спустя годы я узнал, что это был не мой учитель, а Отто фон Бисмарк— «железный канцлер» Германии. Но важен был не автор этой поговорки, а то, что и он все еще считал себя учеником, просто намекая нам, что учиться необходимо не только в школьные годы, но и на протяжении всей жизни.

Мой первые учителя - мои родители, а последний… Как сказал бы известный герой Вардгеса Петросяна, последнего учителя не бывает. Мы продолжаем учиться всю свою жизнь, потому что мы живем, потому что как только мы перестанем учиться, мы перестанем жить.

Мы и сегодня продолжаем учиться – учиться быть людьми, оставаться людьми, познавать и обожать родину, жить в ней и давать ей жить в нас самих, учимся жить в свободной стране, думать и творить, извлекать уроки из успехов и неудач, стремиться и достигать наших целей.

Мы учим не только урок сегодняшний, но и повторяем вчерашний и позавчерашний, ибо вчерашний урок - это учитель сегодняшний. Мы учим завтрашние уроки, иначе невозможно было бы двигаться вперед и совершенствоваться.

Каждый из нас в душе – немного учитель, но не каждый из нас – Учитель. Мы все остаемся учениками всю жизнь, и только немногие из нас становятся Учителями.

С праздником, Учитель!

Спасибо, Учитель".