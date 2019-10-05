Где тридцать два – там и тридцать три: так Пашинян вошел в класс классного руководителя Марданян

Газета "Республика Армения" пишет: «Ученики одного из классовиджеванской средней школы №1 в свое время подготовили плакат, на котором каждый из них очень предсказал свою будущую профессию – весьма приблизительно. В углу плаката было написано «журналист Никол».

«Написалистоль точно, что можно только удивляться. Он стал журналистом, но в то время мы не могли предвидеть, что он станет премьер-министром», - в беседе с «РА» сказала учительница французского языка Никола Пашиняна Аида Марданян.

Госпожа Марданян была классным руководителем НиколаПашиняна. Она до сих пор помнит, как Пашинян вошел в ее класс. «Я начала свою карьеру в школе № 1. Мне было 20 лет. Николучился в 5 классе, когда я встретила его. Это было трудное время для него - его мама умерла. Отец решил сменить школу. В год поступления Никола в нашу школу было три параллельных класса, и, поскольку число учеников в моем классе было большим, директор не собирался записывать его в мой класс. Но я работала с отцом Никола, и он хотел, чтобы сын учился в моем классе. Я попросила директора: где 32, там и 33. Вот так я и взяла его свой класс".

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