Никол Пашинян и Анна Акопян присутствовали на постановке по мотивам книги “Обратная сторона Земли”
21:51, 4 Октябрь, 2019
Премьер-министр Никол Пашинян и г-жа Анна Акопян присутствовали на постановке по мотивам книги “Обратная сторона Земли”.Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, режиссером и сценаристом постановки по мотивам книги Никола Пашиняна “Обратная сторона Земли” является член театральной труппы “Театр на крыше” Мхитар Даниелян.