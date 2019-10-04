Никол Пашинян и Анна Акопян присутствовали на постановке по мотивам книги “Обратная сторона Земли”

Премьер-министр Никол Пашинян и г-жа Анна Акопян присутствовали на постановке по мотивам книги “Обратная сторона Земли”.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, режиссером и сценаристом постановки по мотивам книги Никола Пашиняна “Обратная сторона Земли” является член театральной труппы “Театр на крыше” Мхитар Даниелян.