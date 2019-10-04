В отношении Люка Бессона возобновили дело об изнасиловании

Парижский судебный следователь возобновил дело об изнасиловании против режиссера Люка Бессона. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил AFP Франсуа Спинер, адвокат актрисы и манекенщицы Сэнд Ван Рой, выступающей против режиссера с обвинениями в изнасиловании.

Первоначально парижская прокуратура после 9 месяцев расследования приняла 25 февраля этого года решение закрыть данное дело. Она сообщила в этой связи, что не удалось обнаружить подтверждения тех утверждений об изнасиловании, которые содержались в иске, поданном актрисой против Бессона. Однако после этого Ван Рой направила в следственные органы второй иск против режиссера. Именно по нему в минувшую среду и было возобновлено расследование.

В своей первой жалобе актриса утверждала, что 10 мая 2018 года Бессон, в парижской гостинице "Бристоль" подсыпал ей снотворное в чай и затем, когда она заснула, вступил с ней в половую связь. Такой вывод она сделала, когда проснулась. Бессон решительно отверг эти утверждения.

В своих заявлениях актриса не отрицает, что ранее состояла в интимной связи с режиссером.