ЕС обсуждает санкции в отношении Турции

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций в отношении Турции из-за буровой деятельности Анкары в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС 14 октября в Люксембурге. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС по итогам телефонного разговора в пятницу главы дипломатии ЕС Федерики Могерини с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.

"Верховный представитель и министр сегодня обсудили возможность принятия адресных мер в свете продолжающейся буровой деятельности Турции. Верховный представитель также заявила, что этот вопрос будет включен в повестку дня следующего заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 14 октября в Люксембурге", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "действия Турции происходят в тот момент, когда активизируются усилия по возобновлению переговоров по кипрскому урегулированию под эгидой ООН". "Турция должна воздерживаться от таких действий и уважать суверенные права Республики Кипр в соответствии с международным правом в пределах своей исключительной экономической зоны, - отмечается в нем. - Кроме того, Турция должна принять приглашение правительства Кипра и рассмотреть вопрос о делимитации исключительных экономических зон и континентального шельфа на основе диалога и переговоров в духе доброй воли и при полном соблюдении норм международного права и в соответствии с принципом добрососедских отношений".