МИД Арцаха приветствует позицию генерального секретаря Совета Европы

Пресс-секретаря МИД Республики Арцах Ани Саргсян прокомментировала позицию генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в комментарии говорится:

“Приветствуем позицию Генерального Секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич, озвученную ею на осенней сессии Парламентской Ассамблеи, о важности защиты и продвижения прав всех граждан, проживающих на пространстве Совета Европы вне зависимости от политического или правового статуса государств, в которых они проживают.

Будучи приверженным демократическим ценностям и признавая важные достижения международного сообщества в области защиты прав человека, основных свобод и верховенства закона, Арцах в одностороннем порядке, начиная с 1992, года присоединился к ряду международных конвенций, включая Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах и Европейскую конвенцию о защите прав человека и фундаментальных свобод.

Убеждены, что гарантия уважения прав и свобод каждого человека на основе справедливости и равенства является фундаментом стабильности, развития и устойчивого мира. В связи с этим считаем важным намерение Генерального Секретаря Совета Европы найти возможности для использования механизмов организации в деле защиты прав и свобод людей, проживающих в зонах неразрешенных конфликтов, посредством контактов со всеми вовлеченными сторонами. Любые попытки политизировать вопросы, относящиеся к сфере прав человека, должны быть строго пресечены.

Власти Республики Арцах неоднократно заявляли о своей готовности к сотрудничеству с международными организациями, в том числе с Советом Европы, с целью последовательного укрепления национальных механизмов защиты универсальных и неотъемлемых прав и свобод своих граждан, включая в рамках взятых на себя международных обязательств”.