Никол Пашинян провел совещание по вопросам внедрения системы питания

Премьер-министр Никол Пашинян провел в правительстве совещание, посвященное процессу внедрения новой системы поставок продовольствия в Вооруженных силах Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие представители руководящего состава министерства обороны и Генерального штаба ВС под руководством министра обороны Давида Тонояна и начальника ГШ ВС Артака Давтяна, а также представители компаний-поставщиков продовольствия Вооруженным силам.

Открывая совещание, премьер-министр Пашинян отметил: “Сегодня мы собрались, чтобы обсудить изменения, которые происходят в системе Вооруженных сил по обеспечению продовольствием военнослужащих срочной службы. Мы видим здесь существенные и ощутимые изменения, которые также получает очень позитивный отклик как от военнослужащих, так и общественности. И сегодня мы должны обсудить текущую ситуацию, организацию процесса, продвижение, выявленные проблемы, если они есть, и пути их решения. Также необходимо понять, какие изменения происходят по линии управления в результате этого процесса, как эти изменения влияют на общую ситуацию и какие будут последствия.

Думаю, очень важно также сориентироваться в ценовой политике в долгосрочном разрезе и расчетах, их соответствии предварительным договоренностям, которые были достигнуты при внедрении этой системы. На данный момент мы фактически работаем с шестью компаниями, которые поставляют еду для 7 тыс человек. Так что, давайте приступим к обсуждению промежуточных результатов и принятию долгосрочных решений”.

На совещании был затронут ряд вопросов, касающихся новой системы поставок продовольствия военнослужащим срочной службы. Было отмечено, что на данный момент новой системой уже пользуется около 7 тыс военнослужащих срочной службы в 20 воинских частях, и промежуточные результаты свидетельствуют о положительном ходе процесса. Были обсуждены дальнейшие шаги и действия по внедрению новой системы поставок продовольствия в ВС.

Никол Пашинян подчеркнул, что поставки продовольствия следует рассматривать как неотъемлемую часть боеспособности Вооруженных сил, и процесс должен быть организован на должном уровне. “В центре нашего внимание должен быть солдат, его нужды, и нужно сделать так, чтобы солдат получил то, что государство предусматривает для него. Мы однозначно должны пойти этим путем и превратить эту систему в сильный и состоявшийся институт. Здесь важнейшим является вопрос поставок в военных условиях, и следует терпеливо работать над правильной организацией”, - отметил премьер-министр.

Глава правительства дал ряд поручений и в контексте эффективной организации процесса отметил важность деятельной связи и постоянной совместной работы между государством и частным сектором.