Мы нас прекрасный уровень взаимопонимания: президент Армении побывал в парламенте Сербии

Президент Армении Армен Саркисян в рамках официального визита в Республику Сербия 4 октября встретился со спикером Национального собрания Сербии Майей Гойкович.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Майя Гойкович отметила, что рассматривает визит президента Армении с точки зрения развития успешных двусторонних отношений. «Ваш визит открывает новую страницу в наших отношениях, - сказала она, - мы узнали, что Вы провели много содержательных встреч, и достигнуты важные результаты. В частности, я имею в виду договоренность о безвизовом режиме между двумя странами, которое существенно поспособствует активизации двусторонних контактов. У двух народов похожая судьба, и они должны строить общее будущее, особенно важно, чтобы молодое поколение лучше узнало друг друга».

Президент Армен Саркисян сказал, что историческое здание парламента - это место, где представлен голос народа. «Мы придаем большое значение парламентским отношениям, - отметил президент Армении, - не только потому, что наша страна стала парламентской республикой, но и потому, что мы действительно понимаем важность голоса народа.

У нас отличный уровень взаимопонимания, огромный потенциал, который мы можем реализовать в области экономики, новых технологий. 25 октября Сербия подписывает соглашение с ЕАЭС, что является радостной новостью и открывает новые возможности для сотрудничества».

В ходе встречи собеседники коснулись важной роли межпарламентских связей в армяно-сербских межгосударственных отношениях. Обе стороны подчеркнули необходимость развития сотрудничества между законодательными органами, которое, по мнению собеседников, вытекает из духа традиционной дружбы между армянским и сербским народами. В этом контексте была также подчеркнута важность сотрудничества между делегациями Армении и Сербии в межпарламентских ассамблеях.

Президент Саркисян подчеркнул важность постоянного обмена информацией и лучшего знакомства друг с другом в результате этого.

Стороны посчитали культурную сферу одним из важных направлений сотрудничества. Было отмечено, что в ближайшее время в Ереване состоится концерт известного сербского музыканта Горана Бреговича.

Президент Саркисян предложил рассмотреть вопрос об объявлении богатого культурными традициями армянского Гюмри и сербского Нови-Сад городами-побратимами.