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Парламентарии Литвы посетили мемориал Геноцида армян

Парламентарии Литвы посетили мемориал Геноцида армян

Спикер Сеймаса Литвы Викторас Пранцкетис и члены делегации в сопровождении вице-спикера Национального Собрания Армении Лены Назарян 4 октября посетили мемориал Геноцида армян 1915 года в Цицернакаберде.       

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, г-н Пранцкетис от имени Сеймаса возложил венок к мемориалу жертв Геноцида армян,  а также цветы к Вечному огню, почтил молчанием память Св.Мучеников.

Гости побывали в Музее-институте Геноцида армян, ознакомились с документами, экспозицией.

Спикер парламента Литвы записал в Памятной книге: “Знаем, помним, скорбим”.




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