Парламентарии Литвы посетили мемориал Геноцида армян
18:01, 4 Октябрь, 2019
Спикер Сеймаса Литвы Викторас Пранцкетис и члены делегации в сопровождении вице-спикера Национального Собрания Армении Лены Назарян 4 октября посетили мемориал Геноцида армян 1915 года в Цицернакаберде.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, г-н Пранцкетис от имени Сеймаса возложил венок к мемориалу жертв Геноцида армян, а также цветы к Вечному огню, почтил молчанием память Св.Мучеников.
Гости побывали в Музее-институте Геноцида армян, ознакомились с документами, экспозицией.
Спикер парламента Литвы записал в Памятной книге: “Знаем, помним, скорбим”.