Безработица в США сократилась до минимума за 50 лет

В сентябре 2019 года безработица в США в сентябре 2019 года упала до 3,5% по сравнению с августовскими 3,7% и достигла минимального уровня с декабря 1969 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Министерства труда.

Опрошенные ранее эксперты не ожидали снижения показателя.

Число рабочих мест в американской экономике в сентябре увеличилось на 136 тысяч после роста на пересмотренные 168 тысяч в августе. Аналитики ожидали, что в сентябре показатель увеличится на 145 тысяч.