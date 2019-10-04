В рамках официального визита в Республику Сербия президент Армен Саркисян встретился с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, премьер-министр Сербии приветствовала официальный визит президента Саркисяна, отметив, что она рада приветствовать президента дружественной Армении и заинтересована в углублении двусторонних отношений по всем направлениям.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули, что взаимовыгодные отношения могут быть, в частности, в области высоких технологий, искусственного интеллекта, науки, образования, культуры, туризма, пищевой промышленности и ряда других областей. Президент Армен Саркисян отметил, что в состав армянской делегации входят представители сфер информационных технологий, стартапов, которые заинтересованы в сотрудничестве с сербскими компаниями в своих областях. «Мы будем рады развитию отношений с Вашей страной и расширению армянского присутствия в Сербии», - сказала Ана Брнабич.

Стороны выразили надежду, что совместными усилиями им удастся добиться более впечатляющих результатов в экономической сфере. В этом контексте была подчеркнута важность взаимных визитов, деловых контактов, ознакомления с опытом друг друга, что может существенно способствовать экономической активности и туризму.

Было также затронуто соглашение о зоне свободной торговли, которое будет подписано между Сербией и Евразийским экономическим союзом. Было отмечено, что подписание документа создаст новые торговые возможности для Армении и Сербии.