Время в Ереване: 11:07:36,   5 Октябрь

Армен Саркисян встретился с премьер-министром Сербии Аной Брнабич

Армен Саркисян встретился с премьер-министром Сербии Аной Брнабич

В рамках официального визита в Республику Сербия президент Армен Саркисян встретился с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении,  премьер-министр Сербии приветствовала официальный визит президента Саркисяна, отметив, что она рада приветствовать президента дружественной Армении и заинтересована в углублении двусторонних отношений по всем направлениям.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули, что взаимовыгодные отношения могут быть, в частности, в области высоких технологий, искусственного интеллекта, науки, образования, культуры, туризма, пищевой промышленности и ряда других областей. Президент Армен Саркисян отметил, что в состав армянской делегации входят представители сфер информационных технологий, стартапов, которые заинтересованы в сотрудничестве с сербскими компаниями в своих областях. «Мы будем рады развитию отношений с Вашей страной и расширению армянского присутствия в Сербии», - сказала Ана Брнабич.

Стороны выразили надежду, что совместными усилиями им удастся добиться более впечатляющих результатов в экономической сфере. В этом контексте была подчеркнута важность взаимных визитов, деловых контактов, ознакомления с опытом друг друга, что может существенно способствовать экономической активности и туризму.

Было также затронуто соглашение о зоне свободной торговли, которое будет подписано между Сербией и Евразийским экономическим союзом. Было отмечено, что подписание документа создаст новые торговые возможности для Армении и Сербии.




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации