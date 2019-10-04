ЦБ Австралии предупредил о росте вероятности глобального спада экономики

Резервный банк Австралии (RBA) предупредил риске о более глубокого спада в мировой экономике, из-за таких факторов, как продолжающиеся протесты в Гонконге и обострение напряженности на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, oб этом говорится в отчете Центробанка о финансовой стабильности.

Торговая война между Китаем и США привела к ослаблению опережающих индикаторов торговли и инвестиций, отмечает RBA. Если произойдет Brexit без сделки, это также плохо скажется на экономическом росте и крупнейшие центробанки будут вынуждены продолжить снижение процентных ставок.

"Неопределенность в отношении перспектив глобального экономического роста усилилась (. . .) и теперь еще больше вероятность ослабления роста", - считает регулятор.