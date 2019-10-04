Азиатские индексы - 04-10-19

ТОКИО, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 21341.74 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1568.87 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2905.19 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 26110.31 пункта.