Пресс-секретарь МИД Армении прокомментировала выступление президента Азербайджана

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян прокомментировала речь президента Азербайджана на конференции дискуссионного клуба “Валдай”. Как сообщает Арменпресс, в комментарии отмечается:

“Мы вынуждены отметить, что в словах президента Азербайджана не было ничего нового. Принятая Азербайджаном экспансионистская позиция, представляющая собой постоянную и основную угрозу мирному процессу, остается неизменной, несмотря на то, что недавние договоренности, достигнутые между сторонами, подразумевали подготовку народов к миру.

Предложенная премьер-министром Армении Николом Пашиняном формула была направлена именно на то, чтобы вывести на более практический уровень обязательство по подготовке народов к миру, согласно которой решение конфликта должно быть приемлемым для народов Армении, Арцаха и Азербайджана.

Эта формула направлена на принятие идеи компромисса для всех сторон, вовлечение обществ в процесс формирования атмосферы способствующей миру, а также на укрепление ответственности и подотчетности лидеров перед своими народами.

Отвечая на это предложение армянской стороны, президент Азербайджана не только никоим образом не упомянул о необходимости мирного урегулирования конфликта для народов региона, но даже поставил под сомнение сам факт существования народа Арцаха, проживающего на своей исторической Родине.

Для обоснования своего экспансионистского подхода в Нагорно-Карабахском вопросе Азербайджан всегда прибегал к риторике дегуманизации народа Арцаха и армянской нации в целом. Проявлениями этой политики дегуманизации были помилование и героизация Рамиля Сафарова, зверства, учиненные против мирного населения и военнослужащих во время апрельской агрессии Азербайджана в отношении Арцаха, изгнание армянского населения с территорий, находящихся под оккупацией Азербайджана, и уничтожение армянского исторического присутствия и следа на территории Азербайджана.

Экспансионистские подходы Азербайджана и дегуманизация народа Арцаха создают экзистенциальную угрозу безопасности для народа Арцаха. Эффективное противостояние этому является всеармянским вопросом, что было наилучшим образом сформулировано обязательством, взятым на себя руководством Армении перед народом Арцаха 5-го августа в Степанакерте.

Армения убеждена в том, что мирное урегулирование проблемы и победа демократии в регионе не имеют альтернативы, и в этом отношении придает важное значение реализации приверженности подготовке народов к миру”.