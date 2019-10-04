В Шуши отреставрирована Верхняя мечеть Гоар-Аги

В Шуши близятся к концу работы по реставрации Верхней мечети Гоар-Аги – архитектурно-религиозного комплекса 19-ого века.



Шуши, город со своеобразным и хорошо сохранившимся архитектурным стилем, вскоре предстанет перед гостями с восстановленным и сохраненным культурно-историческим памятником – Верхней мечетью Гоар-Аги.

Поддержав инициативу правительства Арцаха, Фонд “Возрождение восточного исторического наследия” в 2014 году приступил к осуществлению программы восстановления Верхней мечети. Проект реализуется в рамках программы развития Арцаха Фонда “Инициативы развития Армении” (IDeA). По проекту Верхняя мечеть Гоар-аги восстановлена в первоначальном виде. Полностью отреставрировано также и здание медресе (духовного училища), расширена и благоустроена прилегающая к мечети территория, разбит сквер. Верхняя мечеть Гоар-Аги в Шуши, в нынешнем виде, была построена в 1864 – 1865 гг., благодаря меценату Гоар-Аги и названа в его честь.

“Город Шуши – исключительное в своём роде место в Арцахе, а Верхняя мечеть Гоар-аги является неотъемлемой частью культурного облика и богатого исторического наследия его старой части. Проект реставрации Верхней мечети открывает возможность не только достойно представить культурно-историческое наследие региона и самого Шуши, но и создать новый центр притяжения на туристической карте Арцаха. Мы надеемся, что этот проект также поспособствует и приданию нового размаха работам по восстановлению исторического квартала Шуши”, - отметил руководитель Программы развития Арцаха Фонда IDeA Сурен Амирбекян. Амирбекян добавил, что в рамках проекта было также восстановлено и здание медресе, которое в дальнейшем может служить в качестве культурно-образовательного центра. “Востоковедам Армении и Арцаха это здание может служить в качестве научно-образовательного востоковедческого центра, в нем можно будет проводить летние школы, конгрессы, образовательные и культурные мероприятия”.

Для того чтобы работы соответствовали высоким международным стандартам, в них были вовлечены местные и зарубежные специалисты и организации. При постоянном сотрудничестве с Министерством культуры Арцаха к программе была привлечена и иранская архитектурная компания “Парс Саман Джахан”, армянское архитектурное бюро TFA-Armenia, Армянский национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС Армения), профессор Миланского технического университета Лоренцо Юрина, эксперты факультета востоковедения Ереванского государственного университета и Организация культурного наследия, ремёсел и туризма Ирана.

Именно, благодаря последней стало возможным пригласить для участия в реставрации 12 специалистов из Ирана, имеющих богатый опыт работы с кирпичной кладкой и восстановления исламских культовых сооружений. Мероприятие, посвященное завершению работам по реставрации Верхней мечети, состоится 14-ого октября сего года в Шуши.