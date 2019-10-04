В резиденции президента Арцаха состоялась церемония награждения по случаю Дня учителя

В резиденции президента Республики Арцах 4 октября состоялась церемония награждения по случаю Дня учителя.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Саакян поздравил присутствующих, отметив важность работы учителей, и подчеркнул, что и впредь сфера образования будет в центре внимания государства.

Во встрече приняли участие министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян, другие должностные лица.