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В резиденции президента Арцаха состоялась церемония награждения по случаю Дня учителя

В резиденции президента Арцаха состоялась церемония награждения по случаю Дня учителя

В резиденции президента Республики Арцах 4 октября состоялась церемония награждения по случаю Дня учителя.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха,   Саакян поздравил присутствующих, отметив важность работы учителей, и подчеркнул, что и впредь сфера образования будет в центре внимания государства.

Во встрече приняли участие министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян, другие должностные лица.




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