Сурен Папикян в Москве встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком

В рамках рабочего визита в Москву министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, был обсужден широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере энергетики.

В ходе встречи собеседники коснулись дальнейшего осуществления необходимых работ по программе “Электроэнергетический коридор “Север - Юг”.

Между сторонами достигнута договоренность интенсификации обсуждений на профессиональном уровне с целью разработки технико-экономического обоснования программы и окончательного решения других технических решений. Состоялся также обмен мнениями о ходе формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

В конце встречи был подписан Протокол “О внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения” от 2 декабря 2013 года. Подписание протокола обусловлено необходимостью внесения нужных дополнений и изменений в соглашение.