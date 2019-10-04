В австралийском зоопарке появился детеныш редкой обезьяны

В сиднейском зоопарке Taronga Zoo появился детеныш редкой обезьяны - тонкинского гульмана или лангуры Франсуа. Как сообщается в пятницу на сайте зоосада, увидеть обезьянку, цвет шерсти которой еще не сменился с оранжевого на черный, могут все посетители.

Обезьяны лангура Франсуа - один из самых редких видов в мире. Они давно живут в сиднейском зоопарке, а в конце сентября их количество увеличилось: у молодой обезьяны Ноэль родился детеныш. Спустя неделю после его появления на свет сотрудники зоопарка решили выпустить молодую мать в общий вольер, чтобы посетители могли увидеть, как растет детеныш этого редкого животного, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.