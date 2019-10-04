В австралийском зоопарке появился детеныш редкой обезьяны
В сиднейском зоопарке Taronga Zoo появился детеныш редкой обезьяны - тонкинского гульмана или лангуры Франсуа. Как сообщается в пятницу на сайте зоосада, увидеть обезьянку, цвет шерсти которой еще не сменился с оранжевого на черный, могут все посетители.
Обезьяны лангура Франсуа - один из самых редких видов в мире. Они давно живут в сиднейском зоопарке, а в конце сентября их количество увеличилось: у молодой обезьяны Ноэль родился детеныш. Спустя неделю после его появления на свет сотрудники зоопарка решили выпустить молодую мать в общий вольер, чтобы посетители могли увидеть, как растет детеныш этого редкого животного, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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We’re delighted to announce the birth of our brand new François’ Langur baby! François’ Langur babies are born with bright orange hair, and will gradually turn black as they get older. He’s getting more adventurous each day, so come see the bright bundle of joy at Taronga Zoo Sydney, these school holidays. #forthewild