Reuters: ЕС намерен исключить ОАЭ из черного налогового списка

Европейский союз исключит 10 октября ОАЭ и Маршалловы Острова из черного списка офшоров, которые не сотрудничают должным образом в налоговой сфере с ЕС. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на документ Евросоюза.

Кроме того, из серого списка стран, которым необходимо провести дополнительную работу в налоговой сфере, будет исключена Швейцария. Как сообщает агентство, Берн привел свой налоговый режим в соответствие с требованиями ЕС.

В марте Совет ЕС утвердил черный список из 15 государств, отказавшихся менять свое налоговое законодательство. Совет ЕС внес в него 10 новых стран: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Вануату, Доминиканская республика, Фиджи, Маршалловы Острова, Оман, ОАЭ. Они дополнили пять государств, находившихся в списке с прошлого года: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские острова.

Еще 34 государства включены в серый список. Это означает, что им нужно проделать дополнительную работу, чтобы их налоговые режимы получили одобрение ЕС.