МЧС планирует приобрести четыре вертолета

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении в ноябре пополнится 22 японскими пожарными машинами, а из Российской Федерации получит 26 единиц техники.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян.

“Необходимая для чрезвычайных ситуаций техника очень дорогая, и мы часто пытались сотрудничать с донорскими организациями, чтобы на государство не возлагалась бы большая тяжесть. У нас есть пожарная техника - японская, российская”, - отметил Цолакян.

По его словам, в сфере необходимо иметь и вертолеты, которые будут полезны для тушения пожаров, эвакуации людей и поиска людей, пропавших в горах и лесах.

Сейчас мы нашли хороший вариант приобретения вертолета, в случае его осуществления у нас будут вертолеты для пожаротушения, а также для эвакуации людей. Этот вопрос, кажется, решается посредством правительства, однако пока не могу назвать сроков. Планируем приобрести 4 вертолета”, - подчеркнул министр по ЧС.

Цолакян подчеркнул, что у Армении есть договоренность с Грузией и Ираном о том, чтобы в случае необходимости в пожаротушении оказывалась бы помощь при участии авиации.