Эффективные обсуждения и предметные договоренности: итоги саммита ЕАЭС

1 октября в Ереване состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. В Армении приняли руководителей стран-членов ЕАЭС, а также президентов Ирана и Молдовы и премьер-министра Сингапура. Сессия была отмечена рядом зафиксированных результатов.

Во-первых, было достаточно важно закрепление политического веса Армении в рамках ЕАЭС. В рамках саммита было подчеркнуто о вступающем в силу 27 октября Временном соглашении о создании зоны свободной торговли ЕАЭС - Иран, вокруг которого с Ираном переговоры велись именно Арменией. Примечательно также и подписание соглашения с Сингапуром именно в ходе ереванского саммита. В этом процессе также значительный вклад внесла Армения в ходе июльского визита Никола Пашиняна в Сингапур. С этой точки зрения обнадеживает и развитие отношений ЕАЭС - Египет, так как ответственной за эти переговоры также является Армения. Иными словами, председательствующая в 2019 году в ЕАЭС страна Армения внесла значительный вклад в повышение привлекательности ЕАЭС.

Был важен также и впервые проведенный в рамках заседания Международный форум. Это нововведение, по сути, претендует стать традицией, которая была заложена в Ереване и имеет практическое значение для установления взаимных связей между специалистами разных сфер.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, в числе прочих вопросов, были обсуждены концепция формирования единого финансового рынка и соответствие законодательств стран - членов в сфере транспортировки и поставок природного газа.

Первая будет способствовать повышению уровня финансовых услуг, качества и доступности, а также росту эффективности финансового сектора. Соответствие законодательств стран - членов в вопросах природном газа и формирование общего рынка газа будет способствовать повышению уровня экономической интеграции и конкурентоспособности стран - членов на мировом рынке.

Что касается двусторонних отношений, то состоялись содержательные обсуждения с Сингапуром и Ираном. Помимо соглашений “О всеобъемлющем экономическом сотрудничестве” и “О свободной торговле” с ЕАЭС Сингапур подписал двустороннее соглашение “Об услугах, торговле и инвестициях” с Арменией.

В ходе встречи Никола Пашиняна с президентом Ирана Хасаном Рохани, президент Ирана выразил готовность расширить объемы газа в обмен на электроэнергию. Об этом было обговорено еще в начале года, в ходе визита Пашиняна в Иран 27 февраля. Главы государств отметили важность программы строительства 3-й линии электропередачи Иран - Армения напряжением 400 кв, которая позволит увеличить объемы обмена электроэнергией и газом между двумя странами. Следует отметить, что строительство третьей линии включено также в программу правительства РА и имеет особое значение для Армении, поскольку “позволит Армении выступать в качестве региональной энергетической таблетки, связывающей электроэнергетические системы Ирана, Грузии и России”.

Таким образом, Ереванский саммит ЕАЭС следует считать достаточно успешным как с точки зрения состоявшихся обсуждений, так и с точки зрения достигнутых договоренностей.

Владимир Мартиросян