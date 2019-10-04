Иран наладил сотрудничество со специалистами МАГАТЭ

Иран наладил взаимодействие со специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам, касающимся его ядерной программы. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнела Феруцэ.

"Взаимодействие [с Ираном] в настоящий момент имеет место", - приводит Reuters слова Феруцэ, который выступал перед журналистами в Вене. Как он указал, прогресс по сотрудничеству специалистов МАГАТЭ с Тегераном стал результатом ряда встреч с высокопоставленными представителями иранского руководства, которые состоялись в последние недели,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом, как подчеркнул Феруцэ, такое взаимодействие "не означает, что все проблемы полностью решены". "Однако это шаг в правильном направлении", - указал и. о. гендиректора МАГАТЭ.