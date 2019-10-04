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Иран наладил сотрудничество со специалистами МАГАТЭ

Иран наладил сотрудничество со специалистами МАГАТЭ

Иран наладил взаимодействие со специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам, касающимся его ядерной программы. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнела Феруцэ.

"Взаимодействие [с Ираном] в настоящий момент имеет место", - приводит Reuters слова Феруцэ, который выступал перед журналистами в Вене. Как он указал, прогресс по сотрудничеству специалистов МАГАТЭ с Тегераном стал результатом ряда встреч с высокопоставленными представителями иранского руководства, которые состоялись в последние недели,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом, как подчеркнул Феруцэ, такое взаимодействие "не означает, что все проблемы полностью решены". "Однако это шаг в правильном направлении", - указал и. о. гендиректора МАГАТЭ.

 

 




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