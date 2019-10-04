Время в Ереване: 11:07:36,   5 Октябрь

Песков рассказал, при каких условиях Россия восстановит авиасообщение с Грузией

Песков рассказал, при каких условиях Россия восстановит авиасообщение с Грузией

Авиасообщение России с Грузией будет восстановлено, когда станет очевидным, что возврата "в агрессивное русло" в отношениях двух стран не произойдет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Возобновление перелетов можно ожидать,] когда ситуация будет очевидна с точки зрения невозвращения в агрессивное русло, - отметил он. - Можно констатировать первые примеры общения - вы знаете о встрече двух министров иностранных дел [России и Грузии], которая состоялась в Нью-Йорке недавно, это позитивный факт". При этом Песков заметил, что эту встречу некоторые политики в Тбилиси встретили "в штыки",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сейчас просто нужно набраться терпения и отфиксировать тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения", - резюмировал представитель Кремля.

 

 




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации