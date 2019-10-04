Песков рассказал, при каких условиях Россия восстановит авиасообщение с Грузией

Авиасообщение России с Грузией будет восстановлено, когда станет очевидным, что возврата "в агрессивное русло" в отношениях двух стран не произойдет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Возобновление перелетов можно ожидать,] когда ситуация будет очевидна с точки зрения невозвращения в агрессивное русло, - отметил он. - Можно констатировать первые примеры общения - вы знаете о встрече двух министров иностранных дел [России и Грузии], которая состоялась в Нью-Йорке недавно, это позитивный факт". При этом Песков заметил, что эту встречу некоторые политики в Тбилиси встретили "в штыки",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сейчас просто нужно набраться терпения и отфиксировать тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения", - резюмировал представитель Кремля.