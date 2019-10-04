ЕС содействует реформам в Армении: Андреа Викторин

Образование, занятость, информационные технологии, инновации, развитие научного потенциала и т.д. ЕС активно оказывает поддержку в рамках различных программ, поощряя новые идеи и подходы. Проект “EU Neighbours East” 4 октября в Ереване организовал встречу с целью представить программы содействия ЕС в сфере инноваций и молодежи.

В Армении содеиствие с различными грантами доступно в рамках программ “Горизонт – 2020”, “EU 4 Youth”, “EU 4 Bussines” и “Мэры во имя экономического развития”.

Специальный гость мероприятия, посол ЕС в Армении Андреа Викторин в своем выступлении отметила, что заинтересована в деятельности в Армении. В основе этого лежит то, что они хотят улучшить жизнь граждан Армении, следовательно, содействуют проводимым в стране реформам.

“Я очень рада, что благодаря этому мероприятию была создана возможность показать, чем мы занимаемся в вашей стране. Мы поддерживаем развитие Армении в различных сферах. В деле развития также как необходимо содействие правительства Армении, так и необходимо участие гражданского общества”, - сказала посол.

По ее словам, очень важно развивать в Армении предпринимательство, инновации, образование, науку, оцифровку, и не только в Ереване, но и в других областях.

“Поверьте, в основе любой успешной экономики лежит малый и средний бизнес. Мы здесь, для того чтобы помочь малым и средним предприятиям. Это означает, что мы помогаем молодым людям, которые выступают с новыми идеями”, - сказала она. По ее словам, образование является первоисточником перемен в обществе, и именно в этом направлении нужно много работать. ЕС хочет содействовать развитию и реформированию высшего образования в Армении. Она сообщила, что вчера они эти вопросы обсуждали в Министерстве образования, науки и спорта. Посол подчеркнула, что необходимо также дать возможность талантливой молодежи проявить себя, выступить со своими идеями, инновационными подходами и продвигать их вперед.

“Существует программа сотрудничества с Ереванским государственным медицинским университетом, Институтом физики и т.д. Мы ищем новые предложения, новые инициативы. Мы придаем большую важность работе с молодежью. Вы молоды, у вас есть возможности, мысли, идеи, и мы готовы выслушать вас”, - сказала она, подчеркнув, что они содействуют демократии, защите прав человека, верховенству закона.

На встрече присутствовали участники, уже получившие гранты от программ ЕС, представители Генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению (EEAS, DG NEAR) и Делегации ЕС в Армении.

Амалия Навасардян, представляющая Севанский многофункциональный колледж, в беседе с журналистами отметила, что в рамках сотрудничества с организацией “Сейв Де Чилдрен” они улучшили свою модульную образовательную программу.

“В результате мы сделали преподавание более эффективным. При поддержке ЕС мы получили материально-техническую базу, компьютеры, технику, чтобы сделать наши практические уроки эффективнее. Со специалистами “Сейв Де Чилдрен” мы работали над улучшением образовательной программы. Наши специалисты прошли переподготовку, изучили новые подходы к организации практических занятий”, - сказала Амалия Навасардян.

Студентка факультета журналистики ЕГУ Ани Аветисян также получила содействие ЕС. Ее идеи были направлены на организацию при участием молодежи лагеря в сельской общине, заложив в основу приобретение новых навыков.

“У нас была возможность участвовать в программах “Сейв Де Чилдрен”, в результате по моей инициативе в нашей общине, в селе Воскеат Арагацотнской области мы организовали лагерь для школьников. Мы провели курсы, в рамках которых ученики приобрели новые навыки, связанные с общественными выступлениями, поступлением на работу, коммуникациями. Участвовало около 100 школьников. Были осуществлены также и природоохранные мероприятия”, - сказал она.