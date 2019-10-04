В МЧС Армении ожидаются структурные изменения

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении в ближайшее время планируется осуществить структурные изменения и оптимизацию.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал министр по ЧС Армении Феликс Цолакян.

“В нашей системе есть много недостатков. Бездушному спасателю нет места у нас, и очень скоро мы проведем структурные изменения. Через несколько дней этот процесс начнется”, - отметил Цолакян и добавил, что будут освобождены те лица, которые порочат и портят имя пожарника.

По его словам, в министерстве пройдет и оптимизация, однако кадровых погромов не будет.

“После оптимизации не будет повторяющихся управлений и аналогичные функций”, - подчеркнул Цолакян.