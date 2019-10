В рамках “WCIT 2019” состоится министерский круглый стол

В рамках Всемирного форума информационных технологий (“WCIT 2019”) в Министерстве высокотехнологичной промышленности РА 8 октября состоится круглый стол на уровне министров на тему “Разработка и реализация национальных повесток, направленных на эффективные цифровые преобразования” (“Designing and Executing an Effective ICT Blueprint for National Transformation”).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства высокотехнологичной промышленности Армении, по приглашению министра Акопа Аршакяна свое участие в беспрецедентном в истории Армении мероприятии уже подтвердили делегации более 20 стран во главе с вице-премьерами, министрами, заместителями министров. В рамках министерского круглого стола Армения поделится своими успехами и видением развития повестки национальной трансформации. Участники также обсудят направления и возможности эффективного решения локальных и глобальных вызовов, благодаря внедрению и применению высоких технологий.

Ожидается, что по итогам круглого стола министров всех стран будет подписан протокол, в котором будет закреплена готовность стран разработать и внедрить эффективную политику и инструменты для стимулирования технологической трансформации во благо стабильного и инклюзивного экономического развития.

“WCIT 2019 - Всемирный форум ИТ” состоится в Ереване с 6 по 9 октября. Форум проводится в Армении под высоким патронатом и при содействии Правительства РА. Всемирный форум ИТ был основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Форум организует Союз предприятий передовых технологий.