Ваче Тертерян провел прощальную встречу с директором Армянского офиса АБР

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Ваче Тертерян провел прощальную встречу с директором Армянского офиса Азиатского банка развития Шейном Розенталем.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, от имени министра Сурена Папикяна и от себя лично приветствуя гостя в Министерстве территориального управления и инфраструктур РА, Ваче Тертерян поблагодарил Шейна Розенталя за личный и профессиональный вклад в установление эффективного и программного сотрудничества между Арменией и АБР.

Замминистра, в частности, отметил достижения, зафиксированные в результате мероприятий, осуществляемых в рамках программы по улучшению сейсмической безопасности школ, осуществляемой совместно с АБР, и выразил уверенность, что установившееся динамичное и взаимовыгодное взаимодействие получит свое проявление в новых проектах, нацеленных на будущее.

Шейн Розенталь, в свою очередь, выразил благодарность Ваче Тертеряну за профессиональные управленческие качества и консультативную помощь, оказанную в совместной работе, и с удовлетворением отметил, что благодаря обоюдным усилиям сторонам удалось поднять на качественно новый уровень взаимодействие Армения – АБР. Шейн Розенталь представил коллегам новоназначенного директора армянского офиса АБР Паоло Спантигати.

В заключение Ваче Тертерян отметил, что обширная охватывающая и эффективная программная база между двумя сторонами включает в себя пока не использованный большой потенциал развития. Замминистра подтвердил готовность армянской стороны к углублению сотрудничества с банком, направленное на пропорциональное развитие территорий и улучшение инфраструктурных мощностей.