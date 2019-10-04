Председателем Союза банков Армении избран Мгер Абраамян

Председателем Союза банков Армении избран председатель правления ЗАО “Айди банк” Мгер Абраамян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Союза банков Армении, на этом посту он сменит председателя - генерального директора ЗАО “Америабанка” Артака Анесяна, который председательствовал в союзе в 2018 - 2019 годах.

Мгер Абраамян избран на заседании Совета Союза согласно уставу СБА.

Члены Совета Союза банков Армении поблагодарили Артака Анесяна за эффективную деятельность, новоизбранному президенту пожелали успехов.