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Председателем Союза банков Армении избран Мгер Абраамян

Председателем Союза банков Армении избран Мгер Абраамян

Председателем Союза банков Армении избран председатель правления ЗАО “Айди банк” Мгер Абраамян.

 Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Союза банков Армении, на этом посту он сменит председателя - генерального директора ЗАО “Америабанка” Артака Анесяна, который председательствовал в союзе в 2018 - 2019 годах.

Мгер Абраамян избран на заседании Совета Союза согласно уставу СБА.

Члены Совета Союза банков Армении поблагодарили Артака Анесяна за эффективную деятельность, новоизбранному президенту пожелали успехов.




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