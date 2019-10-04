Футбольный клуб “Ереван” расторг контракт с тренером

По обоюдному согласию руководство футбольного клуба “Ереван” расторгло контракт с молдавским тренером Владом Гоианом и помощником Николаем Пану.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба. Руководство “Ереваном” возьмут на себя португальский тренер Калдас де Оливейра и помощник Гомес Корреа.

Новый тренер ранее работал в клубах “Брага Б”, “Чавес”, “Брага Д-19”. Был также тренером главной команды “Браги”.

После 9 туров чемпионата Армении лидером турнирной таблицы является “Арарат”, который имеет 19 очков. На втором месте “Шира” с 18 очками и с 16 очками в конце тройки находятся “Алашкерт” и “Арарат – Армения”. Ванадзорский “Лори” набрал 14 очков. “Пюник” имеет 12 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. “Но” занимает 7-е место с 11 очками, “Урарту” - 8-е, “Гандзасар – Капан” - 9-е с 7 очками. У “Еревана” нет ни одного очка.