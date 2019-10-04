ЕС поддерживает усилия правительства Армении в вопросе реформ в сфере юстиции

Учитывая амбициозную повестку правительства Армении, направленную на всеобъемлющее реформирование сферы юстиции, ЕС выражает готовность содействовать усилиям правительства. Об этом Арменпресс сообщили в Делегации ЕС в Армении.

“Диалог стратегической политики ЕС - Армения относительно реформ в сфере юстиции нацелен на разработку реформ в сфере юстиции в соответствии с европейскими стандартами и обязательствами, взятыми на себя ЕС и Арменией в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Продолжая повестку первой встречи по диалогу стратегической политики, состоявшейся в сентябре 2018 года, сегодняшняя встреча была посвящена недавно опубликованной “Программе проекта стратегии судебно-правовых реформ на 2019 - 2023 годы” и обсуждению Антикоррупционной программы на 2019 - 2022 гг. Диалог способствовал обеспечению взаимной связи между мероприятиями, вытекающими из стратегий и предоставляемой ЕС поддержкой, а также согласованию тех инструментов ЕС, которые будут направлены на осуществление вышеуказанных действий.

Во встрече приняли участие министр юстиции РА Рустам Бадасян, руководитель делегации Европейского союза в Армении Андреа Викторин, руководитель отдела по вопросам партнерства с Арменией Генерального директората по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Василис Марагос, а также представители Высшего судебного совета, Генеральной прокуратуры, офиса Защитника прав человека, а также организаций гражданского общества.

Министр юстиции Рустам Бадасян подтвердил твердое обязательство правительства Армении осуществить реформы правосудия и антикоррупционные реформы, которые станут панелью диалога высокого уровня с Европейским союзом в сфере юстиции и основой для более эффективного сотрудничества на техническом уровне. Министр также отметил важное значение скоординированных и приоритетных действий для достижения взаимовыгодных результатов.

Андреа Викторин еще раз подчеркнула, что Европейский союз готов содействовать правительству Армении в осуществлении реформ в сфере правосудия и борьбе с коррупцией, что будет способствовать эффективному управлению сферой правосудия и развитию инвестиционной среды.

Василис Марагос приветствовал усилия правительства по повышению доверия общества к системе правосудия и подчеркнул, что активная вовлеченность всех заинтересованных сторон и соответствующих органов будет способствовать процессу направления и реализации программы реформ и поможет гражданам Армении достичь ощутимых результатов.

Диалог также послужил платформой для вовлечения организаций гражданского общества, представителей бизнес - сферы и международного сообщества Армении в процесс формирования реформ и окончательной реализации их дальнейших направлений”, - говорится в сообщении Делегации ЕС в Армении.