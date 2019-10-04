В Гонконге начались многотысячные протесты после запрета на ношение масок

Многотысячные протесты проходят в разных районах Гонконга в пятницу на фоне объявления о решении властей ввести запрет на ношение масок и других покрывающих лицо предметов во время демонстраций.

Ранее в пятницу глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступит в силу к полуночи по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ряд активистов уже выступили с заявлением о намерении добиться судебного пересмотра соответствующего решения Исполнительного совета.