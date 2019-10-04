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Курц получит мандат на формирование нового правительства Австрии 7 октября

Курц получит мандат на формирование нового правительства Австрии 7 октября

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен 7 октября поручит лидеру консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьяну Курцу сформировать новое правительство республики по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Об этом сообщила в пятницу администрация президента Австрии.

"Президент Александер Ван дер Беллен примет у себя в понедельник, 7 октября 2019 года, председателя АНП Себастьяна Курца. После этой беседы президент наделит Себастьяна Курца мандатом на формирование правительства", - говорится в заявлении пресс-службы канцелярии президента.

В четверг МВД Австрии сообщило, что по итогам подсчета всех голосов на парламентских выборах 29 сентября консервативная АНП победила с 37,5% голосов (71 депутатский мандат). Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) занимает второе место с 21,2% голосов (40 мандатов). На третьем месте идет правая Австрийская партия свободы (АПС) с 16,2% голосов (31 мандат),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Четвертыми идут "Зеленые" с 13,9% голосов (26 мандатов). Либеральная партия "Новая Австрия" с 8,1% голосов - на пятом месте (15 мандатов). Остальные политические движения не смогли преодолеть 4-процентный барьер для попадания в парламент.

В Национальный совет Австрии нового созыва войдут пять политических партий. Явка на выборах составила 75,6% избирателей. Федеральная избирательная комиссия утвердит итоги 16 октября.

 




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