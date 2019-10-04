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Велосипедист Эдгар Степанян готовится к Чемпионату Европы

Велосипедист Эдгар Степанян готовится к Чемпионату Европы

Член сборной Армении по велоспорту Эдгар Степанян готовится к чемпионату Европы.

“Я полностью восстановился после травмы. Мы проводим нормальные тренировки, проходим необычный подготовительный этап”, - сказал в беседе с Арменпресс член сборной Эдгар Степанян.

Главный тренер команды Армен Гезалян сказал, что команда учебно-тренировочные сборы проводит в Олимпаване. “Эдгар по своему характеру стремится к максимуму, однако мы должны учитывать, что после травмы мы только начинаем готовиться”, - подчеркнул тренер.

Член сборной на Чемпионате Европы, по всей вероятности, будет иметь два старта. Он отправится на соревнования 11 октября.

Чемпионат Европы по велоспорту в этом году пройдет в Нидерландах с 16 по 21 октября.




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