Во дворце Сербии состоялась официальная церемония встречи президента Армении
13:21, 4 Октябрь, 2019
Во дворце Сербии состоялась официальная церемония встречи президента Республики Армения Армена Саркисяна, прибывшего с официальным визитом в эту страну.
Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Армении и Сербии, президент Армении принял рапорт руководителя почетного караула.
Затем состоялась личная беседа президентов Армена Саркисяна и Александара Вучича.
Президент Сербии приветствовал первый официальный визит президента Армена Саркисяна в Республику Сербия.
Президент Саркисян поблагодарил Александара Вучича за приглашение и теплый прием.