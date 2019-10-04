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Во дворце Сербии состоялась официальная церемония встречи президента Армении

Во дворце Сербии состоялась официальная церемония встречи президента Армении

Во дворце Сербии состоялась официальная церемония встречи президента Республики Армения Армена Саркисяна, прибывшего с официальным визитом в эту страну.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Армении и Сербии, президент Армении принял рапорт руководителя почетного караула.

Затем состоялась личная беседа президентов Армена Саркисяна и Александара Вучича.

Президент Сербии приветствовал первый официальный визит президента Армена Саркисяна в Республику Сербия.

Президент Саркисян поблагодарил Александара Вучича за приглашение и теплый прием.




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