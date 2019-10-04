Роберт Кочарян вновь перевезен в МЦ “Измирлян”: он уже в уголовно-исполнительном учреждении

Второй президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый по делу 1-го марта, утром 3-го октября из уголовно-исполнительного учреждения “Ереван – Кентрон” вновь перевезен в медицинский центр “Измирлян”.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала начальник отдела по связям с общественностью уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции Армении Нона Навикян.

“Его перевели для обследования и в тот же день вновь вернули в уголовно-исполнительное учреждение “Ереван – Кентрон”, - отметила начальник отдела по связям с общественностью управления СК

На вопрос, есть ли какие-либо проблемы со здоровьем, и какое обследование прошел Кочарян, Навикян подчеркнула, что это личные данные, которые она не может озвучить.

Роберт Кочарян утром 30 сентября также был доставлен в медицинское учреждение для медицинского обследования и в тот же день он вернулся в УИУ.