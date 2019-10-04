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Председатель НС по вопросу полномочий Грайра Товмасяна ожидает от КС беспристрастного решения

Председатель НС по вопросу полномочий Грайра Товмасяна ожидает от КС беспристрастного решения

Председатель НС Арарат Мирзоян по проекту решения НС “Об обращении в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий судьи (члена) Конституционного суда Грайра Товмасяна ожидает от Конституционного суда беспристрастного решения.

 Как передает Арменпресс, об этом Мирзоян сказал 4 октября в беседе с журналистами в Национальном собрании.

На вопрос, ожидает ли он беспристрастного решения, Мирзоян ответил: “Да, конечно.”.

Арарат Мирзоян также добавил, что Национальное собрание примет любое решение КС по данному вопросу.

В результате закрытого и тайного голосования Национальным собранием был принят проект решения НС “Об обращении в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий судьи (члена) Конституционного суда Грайра Товмасяна”. За проект проголосовали 98 депутатов.




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