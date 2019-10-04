Председатель НС по вопросу полномочий Грайра Товмасяна ожидает от КС беспристрастного решения

Председатель НС Арарат Мирзоян по проекту решения НС “Об обращении в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий судьи (члена) Конституционного суда Грайра Товмасяна ожидает от Конституционного суда беспристрастного решения.

Как передает Арменпресс, об этом Мирзоян сказал 4 октября в беседе с журналистами в Национальном собрании.

На вопрос, ожидает ли он беспристрастного решения, Мирзоян ответил: “Да, конечно.”.

Арарат Мирзоян также добавил, что Национальное собрание примет любое решение КС по данному вопросу.

В результате закрытого и тайного голосования Национальным собранием был принят проект решения НС “Об обращении в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий судьи (члена) Конституционного суда Грайра Товмасяна”. За проект проголосовали 98 депутатов.