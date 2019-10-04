Российскую журналистку задержали в Иране

Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в столице Ирана — Тегеране. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщили в Facebook журналист Борис Войцеховскийи дочь Юзик.

По словам Войцеховского, Юзик находилась в Тегеране по приглашению в качестве корреспондента. Журналист утверждает, что в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. «Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции (элитное иранское военно-политическое формирование — прим. «Ленты.ру») прямо из гостиницы», — написал Войцеховский,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Журналист рассказал, что Юзик разрешили позвонить в Москву вечером 3 октября. Звонок длился около минуты. За это время Юзик успела сказать, что сидит на полу в камере, у нее нет связи и в субботу ее поведут в суд. Войцеховский добавил, что Юзик обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. «Это лет 10 минимум», — заключил он.

Юзик работала в редакции газеты «Комсомольская правда» и в журнале «Русский Newsweek¦. С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями.